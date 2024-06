Dune: Prophecy, svelati uscita e nuovi dettagli sul plot della serie prequel

Dune: Prophecy, la serie prequel della saga diretta da Denis Villeneuve, ha finalmente una data di uscita. Lo show verrà lanciato su Max in autunno. Svelati nuovi dettagli del plot della serie, che sarà ambientata diecimila anni prima dell'ascensione di Paul Atreides e seguirà due sorelle Harkonnen mentre combattono le forze che minacciano il futuro dell'umanità e fondano la setta delle Bene Gesserit.

Creato da Diane Ademu-John, Dune: Prophecy sarà incentrato sulle origini del Bene Gesserit. Fanno parte del cast Emily Watson, Olivia Williams, Travis Fimmel, Mark Strong, Jade Anouka, Chris Mason, Jodhi May, Josh Heuston e Tabu.

"Non so se abbiamo già stabilito una data precisa, ma in autunno vedremo il debutto della serie prequel di Dune che parla delle origini del Bene Gesserit" ha anticipato il CEO di HBO e Max Casey Bloys.

Che cosa sappiamo di Dune: Prophecy

Espansione dell'universo di Dune supervisionato da Denis Villeneuve, che presto di occuperà di dirigere un terzo capitolo cinematografico tratto da Messia di Dune, la serie Dune: Prophecy sarà composta da sei episodi. Inizialmente intitolata Dune: The Sisterhood è ispirata al racconto di Brian Herbert e Kevin J. Anderson Sisterhood of Dune.

A interpretare le protagoniste della storia, sorelle appartenenti alla Casata Harkonnen, saranno le attrici inglesi Emily Watson e Olivia Williams, che si ritrovano a combattere il futuro fondando la misteriosa setta che determinerà il destino della galassia per le generazioni a venire: il Bene Gesserit.