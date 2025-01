Dune - Parte Due: Zendaya vittima di un malore sul set del film

La star di Spider-Man: No Way Home ebbe un malore durante la lavorazione a causa del gran caldo.

Intervistata dalla rivista W Magazine, Zendaya ha raccontato alcuni aspetti della lavorazione di Dune - Parte Due, il secondo capitolo del dittico di Denis Villeneuve tratto dall'opera di Frank Herbert.

L'attrice interpreta Fremen Chani nel franchise e ha vissuto giorni intensi sul set del film in luoghi particolarmente caldi della Terra, che le provocarono anche un lieve malore durante le riprese.

Il colpo di calore sul set di Dune - Parte Due

"Eravamo in Giordania, faceva molto caldo e ricordo di aver pensato che i bagni erano così lontani, perché dovevamo camminare fino alle location. Se dovevi fare pipì ti servivano almeno dieci minuti per togliere i costumi e pensai di non bere troppa acqua. Aveva una paura tale di farmela addosso, nei pantaloni del costume sul set".

Primo piano di Zendaya in Dune - Parte Due

Una decisione che le ha provocato un mancamento sul set:"Un giorno non avevo bevuto abbastanza e ho avuto un colpo di calore, mi sentivo davvero male. Ricordo di aver chiamato mia madre mentre ero distesa sul pavimento, dicendo che mi sentivo malissimo. Mi chiese se avessi bevuto acqua e io dissi di no, mi sentivo furba ma non era così. Lezione imparata".

Il personaggio di Zendaya in Dune - Parte Due

Nel film, basato sul romanzo di Herbert, Zendaya interpreta la guerriera Fremen Chani, e indossa uno stillsuit, un costume intero che ricicla i rifiuti corporei per mantenere la persona idratata nel deserto.

Peccato che in realtà i costumi non fossero veri e non avevano questa funzione per l'attrice, che in passato si è lamentata del disagio provocatole dal costume del film di Denis Villeneuve.