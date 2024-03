Dune - Parte due, uno sceneggiatore spiega perché il figlio di Paul e Chani è stato tagliato dal film

Lo sceneggiatore Jon Spaihts ha spiegato il motivo per il quale è stata presa la decisione di tagliare il figlio di Paul Atreides e Chani, Leto II, dalla seconda parte di Dune, il film di Denis Villeneuve con protagonisti Timothée Chalamet e Zendaya.

Dune - Parte Due: un'immagine del film

Dune - Parte Due due apporta diversi cambiamenti al romanzo di Frank Herbert, inclusi tagli di personaggi e compressione della timeline. In una recente intervista, Spaihts spiega ai fan che l'inclusione di Leto II sarebbe stata una distrazione singolare nel film.

Il taglio di Leto II

"Paul prova dolore per questo" spiega Spaihts "ma ha poco tempo per quel dolore perché è nel bel mezzo di una guerra. Quindi, l'arrivo e la partenza di quel bambino fuori scena scuotono appena le acque del romanzo stesso, e sarebbe davvero stata una distrazione singolare nel film" ha spiegato lo sceneggiatore.

In realtà, tra i vari cambiamenti apportati rispetto al libro, l'assenza di Leto II è tra quelli meno controversi, visto che Leto II è soltanto menzionato nel libro e non viene descritta la sua scomparsa, impattando veramente poco sulla narrazione principale. Ecco il motivo della scelta di non includere un personaggio che avrebbe certamente rallentato una già piuttosto complessa come quella condensata nei due film di Villeneuve.