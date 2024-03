Dune 3, Denis Villeneuve: 'Realizzerò Messiah solo se sarà migliore della Parte Due'

Denis Villenueve ha parlato della possibilità di girare Dune 3, basato sul romanzo Dune Messiah, sottolineando che verrà realizzato solo se sarà convinto che sia migliore della Parte Due.

Il secondo film tratto dai romanzi scritti da Frank Herbert sta ottenendo ottimi risultati ai box office, dove ha superato i 500 milioni di dollari.

Le motivazioni del regista

Dune - Parte 2: Zendaya in un un primo piano

In un'intervista rilasciata a Empire dopo l'uscita nelle sale di Dune - Parte Due, Denis Villeneuve ha spiegato: "Ho realizzato entrambi i film uno dopo l'altro, che per me ha assolutamente senso. Ho pensato che fosse una buona idea procedere subito dopo Dune. Avevamo già realizzato i design, scritto la storia, e tutto il resto. Ma vuol dire inoltre che per sei anni sono stato su Arrakis senza pause, e penso sarebbe salutare fare per un po' un passo indietro". Parlando dei suoi progetti dopo il successo di Dune, il filmmaker ha sottolineato: "La prima cosa è assicurarsi che abbiamo una forte sceneggiatura. La cosa che voglio evitare è non avere qualcosa di pronto. Non l'ho mai fatto e ora penso potrebbe essere pericoloso a causa dell'entusiasmo. Abbiamo bisogno di assicurarci che tutte le idee siano sulla carta".

Villeneuve ha ribadito: "Se ritorneremo, deve essere reale, deve essere rilevante. Se mai realizzerò Dune Messiah sarà perché sarà meglio di Dune: Parte Due. Altrimenti non lo farò".

Nel caso in cui venisse realizzato il terzo film alcuni personaggi, come quelli affidati a Florence Pugh e Lea Seydoux, avrebbero maggiore spazio e ci sarebbe lo spazio per personaggi solo introdotti nel secondo capitolo della storia.