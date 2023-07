Dumb Money: il poster del film lancia un irriverente messaggio a Wall Street

Il poster di Dumb Money, distribuito da Sony Pictures, manda un messaggio molto diretto e provocatorio al mondo di Wall Street.

Il progetto diretto da Craig Gillespie debutterà il 22 settembre nelle sale americane e verrà presentato in anteprima mondiale al Toronto Film Festival 2023.

I dettagli del film

Il progetto Dumb Money si basa sul libro di Ben Mezrich intitolato The Antisocial Network, adattato per il grande schermo da Rebecca Angelo e Lauren Schuker Blum.

Nel cast ci saranno Paul Dano nel ruolo di Keith Gill, Pete Davidson che sarà Kevin Gill, Vincent D'Onofrio nei panni di Steve Cohen, America Ferrera che sarà Jennifer Campbell, Nick Offerman nel ruolo di Kenneth C. Griffin, Anthony Ramos, Sebastian Stan, Shailene Woodley, Seth Rogen, Talia Ryder, e Myha'la Herrold.

Dumb Money: il poster del film

Un progetto che racconta una storia vera

Al centro della storia ci sarà il caso delle azioni di GameStop il cui valore, dopo una quotazione di 17 dollari, è salito vertiginosamente fino a 348 dollari dopo l'intervento del gruppo Reddit r/wallstreetbets, composto da oltre 9.4 milioni di iscritti. L'acquisto di ingenti quantità delle azioni ha quindi portato all'aumento del prezzo.

Mezrich è già stato autore di The Accidental Billionaires: The Founding of Facebook, a Tale of Sex, Money, Genius and Betrayal, diventato poi il film The Social Network.

Craig Gillespie, dopo le nomination agli Oscar ottenute con Tonya, ha diretto la serie Pam & Tommy (disponibile su Disney+), in cui si raccontava il caso del furto del sex tape di Pamela Anderson e Tommy Lee, mostrandone le conseguenze sulla vita e sulla carriera della coppia.