Duke Nukem: il videogioco diventa un film prodotto dai creatori di Cobra Kai

Il videogioco Duke Nukem, molto popolare negli anni '90, diventerà un film prodotto da Legendary, che ne ha ottenuto i diritti da Gearbox.

A occuparsi del progetto saranno i creatori della serie Cobra Kai, coinvolti come produttori.

Nel team della produzione dell'adattamento di Duke Nukem ci saranno quindi Josh Heald, Jon Hurwitz e Hayden Schlossberg in collaborazione con Jean Julien Baronnet (Assassin's Creed) e Marla Studios.

Duke Nukem aveva debuttato nel 1991 ed è stato realizzato da Apogee Software, poi diventato 3D Realms. Il terzo capitolo del franchise, Duke Nukem 3D è stato messo in vendita nel 1996 ed è diventato un vero e proprio successo, aprendo la strada ai videogiochi in prima persona. Il franchise era poi tornato nel 2011.

Duke Nukem ha come protagonista l'omonimo eroe ispirato ai protagonisti dei film action degli anni '80 e che si ritrova alle prese con un'invasione aliena a Los Angeles. Il protagonista passa dagli strip club ai set cinematografici, senza nemmeno dimenticare basi sulla luna e navi spaziali, il tutto mentre affronta agenti della polizia di Los Angeles che sono mutati, donne usate come incubatori dagli alieni e l'Imperatore Cycloid. Attualmente non sono ancora stati scelti lo sceneggiatore e il regista del progetto.