Drive, nel segno dello scorpione: dalla giacca di Ryan Gosling a quelli nascosti nel film

La recitazione di Ryan Gosling in Drive, film del 2011 diretto da Nicolas Winding Refn, rappresenta perfettamente il segno zodiacale dello Scorpione secondo le tradizioni occidentali: costanza, volontà di ferro e glacialità nell'uso delle parole. La figura dello scorpione, oltre ad essere parte della storia stessa, è inoltre un vero e proprio tema ricorrente all'interno del film. Il segno zodiacale di Ryan Gosling? Scorpione.

L'intero guardaroba del pilota, in particolare la giacca di Ryan Gosling con il logo di uno scorpione dorato sul retro, è stato realizzato prendendo ispirazione dai costumi della band KISS e dal film sperimentale di Kenneth Anger, Scorpio Rising del 1963. L'attore, che ha partecipato attivamente nella scelta dei costumi, in seguito ha dichiarato: "Halloween è la mia festa preferita, se un giorno dovessi incontrare qualcuno vestito come il mio personaggio la mia vita sarebbe completa."

Ryan Gosling con Nicolas Winding Refn sul set del film Drive (2011)

Il pilota nel film - a proposito, qui potete leggere la nostra spiegazione del finale di Drive - fa anche riferimento alla favola della rana e dello scorpione: la rana si impegna a trasportare lo scorpione attraverso il fiume, lo scorpione però punge la rana, dicendo "è la mia natura" ed entrambi affogano. Il personaggio interpretato dall'attore canadese può essere visto come la rana della storia: egli trasporta i criminali (gli scorpioni se vogliamo) in giro nella sua auto, ma viene inevitabilmente trascinato nel loro mondo cupo e distruttivo (punto, esattamente come la rana nella storia) che sembra condurlo verso un destino simile a quello della favola. Probabilmente è proprio per questo che la giacca del pilota ha uno scorpione sul retro, esattamente come la rana porta lo scorpione sulla schiena.

Ci sono inoltre due scorpioni nascosti nel film di Refn: