Drive: l'edizione 4Kult del film di Nicolas Winding Refn in sconto su Amazon

Drive in un'edizione 4Kult che celebra il cult moderno

Drive, il film del 2011 diretto da Nicolas Winding Refn, è in sconto su Amazon in un'edizione 4K Ultra HD sotto l'etichetta 4Kult, pensata per valorizzare i titoli di culto del cinema contemporaneo. L'opera, che ha segnato un punto di svolta nell'immaginario neo-noir degli anni Duemiladieci, viene qui riproposta in una veste tecnica curata. Una proposta pensata per collezionisti e spettatori appassionati.

Al centro della narrazione, un protagonista senza nome - interpretato da Ryan Gosling - che si muove tra solitudine e violenza con una calma impenetrabile. Meccanico e autista per rapinatori, si trova coinvolto in una spirale criminale per proteggere una donna e suo figlio. Questa edizione 4K offre l'opportunità di riscoprire un racconto essenziale e ipnotico, sospeso tra romanticismo muto e brutalità improvvisa.