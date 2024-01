Drew Barrymore, la star di E.T. vittima di catfishing su un'app di incontri

Nel corso dell'ultima puntata del The Drew Barrymore Show, la star di E.T. L'extra-terrestre Drew Barrymore ha raccontato al collega Ross Matthews un brutto episodio capitatole su un'applicazione di incontri online.

Drew Barrymore accanto a Jimmy Fallon in L'amore in gioco

L'attrice ha dichiarato di aver ricevuto un messaggio da un atleta professionista che l'ha resa entusiasta:"Questo ragazzo sulla mia app di incontri ha detto di essere il quarterback dei Los Angeles Rams. Gli ho scritto dicendo 'Oh mio Dio, sono andata alla mia prima partita d'allenamento ed ero così frustrata essendo una ragazza di Los Angeles che ama il football e come sai, non avevamo squadre e poi mi sono trasferita a New York e abbiamo avuto due squadre. È un piacere conoscerti, mi chiamo Drew".

La brutta sorpresa

Tuttavia, l'uomo le aveva mentito: non era affatto un giocatore di football ma un musicista in difficoltà:"Era un musicista che pensava di essere spiritoso" ha dichiarato la star di 50 volte il primo bacio, confessando di essersi stufata di lui quando ha iniziato a chiamarla 'Drewski'.

L'episodio di catfishing ha fatto molto arrabbiare Drew Barrymore, che si è rivolta alla telecamera esclamando:"Ti odio. Mi hai fatto sentire stupida. Non so chi tu sia, mi sento così stupida!"