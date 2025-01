Drew Barrymore ricorda quel film a 16 anni che le cambiò la vita: "Riconduco tutto a quell'esperienza"

Nel corso del suo programma, The Drew Barrymore Show, l'attrice è tornata a parlare di un ruolo cinematografico che le cambiò la vita quando era ancora un'adolescente.

Nei primi anni '90, Drew Barrymore girò il film Bad Girls, diretto da Jonathan Kaplan, al fianco di altre star come Andie MacDowell e Mary Stuart Masterson.

Bad Girls cambiò la vita di Drew Barrymore

"Quando abbiamo girato Bad Girls, avevo 16 anni [il film uscì nel 1994, quando Barrymore ne aveva 19]. Ero una completa idiota" ha raccontato l'attrice alla sua co-star nel film Andie MacDowell.

"Parlo sempre di quanto abbia cambiato la mia vita" ha ricordato Barrymore "Se non avessi fatto quel film non sarei qui oggi. È stato quel film che mi ha mostrato che se tieni davvero a qualcosa, devi essere coinvolto. Non avevo mai lavorato ad un film come quello, ed è stato davvero la mia scuola. Quei set cinematografici mi hanno insegnato tanto su come funziona tutto, anche sera distorto, bizzarro e surreale".

Il western con Drew Barrymore e un cast stellare

Bad Girls di Jonathan Kaplan è un western che segue le vicende di quattro prostitute: Cody (Madeleine Stowe), Anita (Mary Stuart Masterson), Eileen (Andie MacDowell) e Lilly (Drew Barrymore).

Le quattro protagoniste sono conosciute come il gruppo delle Honky-Tonk Harlots, e decidono di elaborare un piano per fuggire verso una vita migliore. Tuttavia, due detective vengono assunti da una vedova vendicativa per dare loro la caccia, dopo un incidente avvenuto con uno dei loro clienti. Nel cast del film anche James LeGros, Robert Loggia, Dermot Mulroney e Jim Beaver.