Drew Barrymore spiega perché ha abbandonato il mondo della recitazione: "Volevo essere una buona madre"

L'attrice Drew Barrymore ha spiegato il motivo per cui ha, almeno per ora, deciso di abbandonare il mondo della recitazione.

Drew Barrymore ha spiegato il motivo per cui ha deciso di mettere in pausa la sua carriera come attrice, preferendo dedicare il suo tempo a progetti come il talk show di cui è conduttrice.

La star, intervistata da AARP the Magazine, ha inoltre parlato dell'impatto che ha avuto il suo divorzio da Will Kopelman, avvenuto nel 2016.

Il motivo per l'addio al cinema

Spiegando il suo allontanamento dalla recitazione, Drew Barrymore ha dichiarato: "Ero da poco una quarantenne, e non stavo imparando come essere una persona in salute e indipendente, come essere la madre che sognavo di essere. Interpretare altre persone non mi aiuta attualmente a capire tutto questo. E le lunghe ore trascorse girando film erano ore che non avrei trascorso con le mie figlie. Non lo volevo fare".

Barrymore ha recitato per il cinema e la tv

L'attrice è madre di due figlie, Olive e Frankie, e ha ricordato i momenti difficili affrontati quando il suo matrimonio stava finendo: "La mia famiglia da sogno stava andando in pezzi e non sapevo come andare avanti. Ed ero cresciuta così velocemente ma non sapevo come sentirmi, sapevo semplicemente che la mia vita era dura, dolorosa e triste. E sono rimasta in quella situazione per un po'".

Barrymore ha sottolineato: "Grazie al cielo mi sono risollevata. Avevo due figlie e dovevo capire cosa fare".

Una vita nel mondo di Hollywood fin da bambina

Drew aveva iniziato a recitare quando era solo una bambina, diventando una delle star di E.T. quando aveva solo 6 anni, dando il via a una carriera costellata da successi, nonostante i tanti problemi personali.

Parlando della possibilità che in futuro le sue due figlie entrino nel mondo dello spettacolo, la star di Hollywood aveva dichiarato in una recente intervista :"Questo business mi ha dato ogni opportunità possibile e non potrei essere più grata per la mia vita. Le mie figlie me lo chiedono sempre, amerebbero lavorare nel cinema o con i social media, cantare o qualunque altra cosa. Dico sempre 'Recite scolastiche, laboratori teatrali, tutto. Ma essere sotto i riflettori pubblici... Solo quando riterrò che sarete pronte'".