Drew Barrymore sulla chirurgia estetica: "Per me sarebbe rischioso"

In occasione dell'ultimo episodio di The Drew Barrymore Show, Drew Barrymore si è soffermata a parlare di chirurgia estetica e ha raccontato che la sua speranza è quella di non dover mai fare ricorso a dei "ritocchi". Il motivo principale di questa scelta è nella forte tendenza alle dipendenze da parte dell'attrice che, qualora decidesse di servirsene almeno una volta, correrebbe il rischio di finire per somigliare a Jocelyn Wildenstein, la celebrity americana nota come "La donna gatto".

Come riportato da People, a proposito del suo rapporto con la chirurgia estetica Drew Barrymore ha dichiarato: "Non farò mai nulla al mio volto e non farò mai ricorso alla chirurgia estetica. Per carità poi, mai dire mai! Tengo tantissimo alla mia faccia e mi conosco bene perché so di essere una persona con tendenze a qualsiasi tipo di dipendenza. Se provassi una seduta di chirurgia estetica finirei per non fermarmi mai e per somigliare a Jocelyn Wildenstein".

L'attrice, inoltre, si è lasciata andare a ulteriori riflessioni e a un consiglio nei confronti di tutte le donne: "Io sono una ribelle e ogni volta che vede tutte quelle povere donne che cercano di migliorarsi attraverso la chirurgia plastica non riesco mai ad avere pensieri positivi nei loro confronti. La mia speranza è che tutti possano vivere la loro età. Io mi sento sempre più umana e sempre più vulnerabile anno dopo anno. E, per me, una cosa del genere è davvero meravigliosa!".

In occasione di un'intervista con Glamour UK del 2019, Drew Barrymore aveva paragonato la chirurgia plastica all'eroina, affermando che se l'avesse provata sarebbe immediatamente morta. Piuttosto che ricorrere alla chirurgia estetica, l'attrice preferisce utilizzare un maggiore quantitativo di make-up. Nel 2013, a questo proposito, la Barrymore ha fondato Flower Beauty, la sua linea di cosmetici. La convinzione dell'attrice è che la giusta dose di trucco riesce sempre a salvare ogni situazione e a migliorare tutti i volti!