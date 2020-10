Dreamland: Margot Robbie è una fuorilegge in fuga nel trailer del film

Margot Robbie torna a ricoprire il ruolo di una fuorilegge in Dreamland, film diretto da Miles Joris-Peyrafitte, disponibile on demand dal 17 novembre.

Margot Robbie è una rapinatrice di banche in fuga nel trailer di Dreamland, film ambientato nel periodo della Grande Depressione e presentato lo scorso anno al Torino Film Festival, che la vede protagonista al fianco di Finn Cole.

Quando manca meno di un mese al suo rilascio on demand, Dreamland svela il trailer ufficiale diffuso nelle scorse ore. Si tratta del film che riporterà Margot Robbie a indossare i panni di una fuorilegge, dopo essersi tolta quelli di Harley Quinn. In questo caso, però, il contesto storico è totalmente differente ed il trailer ci catapulta negli anni della Grande Depressione. Proprio in questo periodo, agisce infatti la protagonista, Allison Wells, un'affascinante rapinatrice sulla cui testa pende un'importante taglia da 10mila dollari. Dopo essere rimasta ferita ed aver tentato la fuga, la donna verrà scoperta da Eugene Evans (Finn Cole) all'interno della fattoria della famiglia di lui, un giovane del Texas che, annoiato dalla vita nella piccola città dalla quale proviene, decide di non denunciare la delinquente ma di curarla e di unirsi a lei per intraprendere una vita al limite, caratterizzata da adrenalina, pericolo e da un amore folle.

Alla regia del film troviamo Miles Joris-Peyrafitte, mentre la sceneggiatura porta la firma di Nicolaas Zwart. A completare il cast sono Travis Fimmel, Kerry Condon, Lola Kirke e Darby Camp. La produzione è stata invece ad opera di Romulus Entertainment, Titan Worldwide Entertainment, LuckyChap Entertainment e Automatik.

Dreamland è stato presentato in Italia lo scorso anno, in occasione del Torino Film Festival, ma nel corso dei mesi non ha mai avuto una distribuzione nelle sale. Per vederlo bisognerà attendere il 17 novembre, giorno nel quale è prevista la sua uscita on demand. In America, invece, il film sarà distribuito in alcuni cinema selezionati già a partire dal 13 novembre. Su Rotten Tomatoes, Dreamland ha ottenuto un punteggio medio dell'83% sul 100% mentre su Imdb il pubblico lo ha votato con 6.4 su 10