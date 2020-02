Dream Horse: il trailer del film con Toni Collette e Damian Lewis

Dream Horse, di cui è stato diffuso il trailer, è il film con protagonisti Toni Collette e Damian Lewis ispirato al libro autobiografico scritto da Janet Vokes.

Il trailer del progetto, presentato in anteprima al Sundance Film Festival 2020 e in arrivo nei cinema americani da venerdì 1 maggio, mostra come un'intera comunità ha unito le forze per realizzare un progetto apparentemente impossibile.

Il film Dream Horse racconta infatti la storia vera di Jan Vokes, una cassiera gallese e barista, che decide di allevare un cavallo da corsa, convincendo i suoi amici e vicini a sostenere economicamente l'impresa. L'investimento del gruppo, chiamato Dream Alliance, dà però i suoi frutti e l'esemplare inizia a farsi strada nel campionato nazionale.

Toni Collette e Damian Lewis interpreteranno rispettivamente i ruoli di Jan Vockes e Howard Davies. Nel cast anche Owen Teale, Joanna Page, Nicholas Farrell, Peter Davidson, Anthony O'Donnell, Lynda Baron e Karl Johnson.

La regia del film è di Euros Lyn, già dietro la macchina da presa di serie come Sherlock, Black Mirror e Queste oscure materie.