Forte e Chiara di Chiara Francini chiude, la Rai annuncia: 'Risultati inferiori alle aspettative'

La Rai ha annunciato la cancellazione dello show televisivo Forte E Chiara, condotto da Chiara Francini. Dopo solo due puntate, l'emittente televisiva ha deciso di interrompere il programma a causa di ascolti inferiori alle aspettative. Nonostante l'approccio sperimentale e l'impegno dell'attrice, il pubblico non ha accolto lo show come sperato, portando alla decisione di sospendere la trasmissione.

Chiara Francini con Luca Argentero nella prima puntata dello show

Nel comunicato stampa rilasciato dalla Direzione Prime Time della Rai, viene annunciata la cancellazione dello show Forte E Chiara. "Nonostante lo spettacolo fosse concepito con finalità sperimentali e trasmettesse valori significativi e originali, purtroppo non è riuscito a raggiungere i risultati sperati", si legge nella nota. La Rai ha ringraziato Chiara Francini per aver dimostrato di essere una grande artista accettando questa sfida e contribuendo in modo significativo al progetto.

Forte E Chiara: i bassi ascolti e le reazioni della conduttrice

Forte E Chiara è andato in onda per due mercoledì consecutivi, ma la media degli ascolti è stata al di sotto di quella della rete. Il primo appuntamento con Chiara Francini è stato seguito da 2.176.000 spettatori, pari al 13,9% di share. La seconda puntata, andata in onda mercoledì 17 aprile, è stata vista da 1.784.000 spettatori, pari all'11,2% di share.

Nonostante questi numeri, Chiara Francini, dopo la prima puntata, aveva scritto su X: "Il mio primo show! Grazie ai 2,2 milioni che ieri hanno giocato ad amicizia con me!". L'entusiasmo dell'attrice non è stato condiviso dall'azienda di viale Mazzini, che ha deciso di mettere il silenziatore allo show, sebbene mancasse solo una puntata.

Nel corso dei due appuntamenti, lo show, che aveva avuto anche la benedizione di Fiorello ("Un varietà con tutti i crismi"), ha ospitato molti personaggi famosi, forse anche troppi. Tra gli ospiti delle due serate ci sono stati Luca Argentero, Nino Frassica, Lillo, Barbara Foria, Carlo Conti, Leonardo Pieraccioni, Giorgio Panariello, Laura Chiatti, Diletta Leotta, Mara Venier e Rocco Siffredi, a cui si è ispirata la serie Supersex su Netflix, che vi abbiamo presentato nella nostra recensione di Supersex.