Dracula: il primo teaser trailer della serie tv horror targata BBC

Il primo teaser trailer di Dracula, la nuova serie horror targata BBC, è finalmente arrivato, per la gioia dei fan che attendevano nuove informazioni sullo show dopo la pubblicazione, mesi fa, dei primi scatti ufficiali.

Perchè Dracula non è una serie come le altre, ma è proprio quello show che riporterà sul piccolo schermo la sempre molto apprezzata coppia creativa formata da Steven Moffat e Mark Gatiss, proprio gli stessi che per 4 stagioni hanno dato vita a Sherlock.

E nell'attesa di tornare al 221B di Baker Street con un'ipotetica quinta stagione di Sherlock (chiesta a gran voce dalla fanbase ma di cui non v'è ancora traccia), ecco la prime, disturbante clip di Dracula, che si chiude con un primo piano minaccioso su Claes Bang, che sarà il principe delle tenebre per la BBC, e sulle sue prime parole: "Stai calmo, sta andando molto bene".

La miniserie inglese su Dracula si aprirà in Transylvania nel 1897 mentre il Conte progetta di trasferirsi nella Londra vittoriana. Nel cast troviamo John Heffernan, Joanna Scanlan, Dolly Wells, Sacha Dhawan, Jonathan Aris, Morfydd Clark, Nathan Stewart-Jarrett e Lyndsey Marshal. Il regista veterano di Sherlock Paul McGuigan dirigerà uno dei tre episodi della miniserie, gli altri saranno diretti da Jonny Campbell e Damon Thomas. Dracula non ha ancora una data di release ma, come dice il teaser, dovrebbe arrivare molto presto.