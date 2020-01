Dracula: su Netflix in streaming da oggi!

Dracula arriva oggi in streaming su Netflix nel catalogo di gennaio 2020: sullo schermo tutti gli episodi della miniserie creata dalle stessi menti dietro Sherlock, Steven Moffat e Mark Gatiss.

Dracula è stata trasmessa nel Regno Unito in tre serate consecutive dalla BBC a partire dal 1° gennaio, e arriva oggi su Netflix, appena conclusa la messa in onda oltremanica. Il protagonista è l'attore Claes Bang nell'iconico ruolo di Dracula, ispirato ai romanzi di Bram Stoker. La miniserie inglese si aprirà in Transylvania nel 1897 mentre il Conte progetta di trasferirsi nella Londra vittoriana.

Nel cast troviamo John Heffernan, Joanna Scanlan, Dolly Wells, Sacha Dhawan, Jonathan Aris, Morfydd Clark, Nathan Stewart-Jarrett e Lyndsey Marshal. Il regista veterano di Sherlock Paul McGuigan dirigerà uno dei tre episodi della miniserie, gli altri saranno diretti da Jonny Campbell e Damon Thomas.

Dracula: un primo piano del protagonista Claes Bang

L'idea dello show è in incubatrice da anni, ma non si è mai realizzata fino ad ora come racconta Steven Moffat: "Ne abbiamo parlato quasi come se fosse uno scherzo. Abbiamo fatto Sherlock Holmes e il secondo personaggio maggiormente al centro dei progetti per lo schermo era Dracula. E ne abbiamo parlato, abbiamo iniziato ad avere delle idee che pensavamo fossero piuttosto buone. Siamo arrivati a un punto in cui abbiamo pensato dovessimo rifletterci seriamente."

