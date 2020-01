Dracula: nel geniale manifesto della serie, il Conte "appare" dopo il tramonto (VIDEO)

La serie Dracula, in arrivo su Netflix, è stata promossa nel Regno Unito con uno spettacolare manifesto, come dimostra un video.

Dracula, la serie prodotta da BBC in arrivo domani su Netflix, è stata promossa nel Regno Unito con uno spettacolare manifesto in cui l'iconico Conte appare a sorpresa dopo il tramonto, come rivela un video condiviso online.

I poster sono stati ideati da BBC Creative e sono visibili a Londra, in Brixton Road, e a Birmingham, lungo Upper Dean Street.

La creazione mostra di giorno dei pugnali conficcati nel manidesto che, man mano che la luce scompare, formano il profilo di un minaccioso Conte Dracula.

Il protagonista di Dracula è l'attore Claes Bang nell'iconico ruolo, ispirato ai romanzi di Bram Stoker. La miniserie, creata da Mark Gatiss e Steven Moffat, si aprirà in Transylvania nel 1897 mentre il Conte progetta di trasferirsi nella Londra vittoriana.

Nel cast troviamo John Heffernan, Joanna Scanlan, Dolly Wells, Sacha Dhawan, Jonathan Aris, Morfydd Clark, Nathan Stewart-Jarrett e Lyndsey Marshal. Il regista veterano di Sherlock Paul McGuigan dirigerà uno dei tre episodi della miniserie, gli altri saranno diretti da Jonny Campbell e Damon Thomas.