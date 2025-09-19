Dracula - L'amore perduto: Caleb Landry Jones nel trailer italiano del film di Luc Besson

Luc Besson torna al cinema per proporre una nuova versione della storia del Conte Dracula, interpretato da Caleb Landry Jones nel film Dracula - L'amore perduto.

Lucky Red ha distribuito online il trailer in italiano del film, la cui uscita è prevista il 30 ottobre, dopo la presentazione alla Festa del Cinema di Roma.

Il nuovo racconto su Dracula al cinema grazie a Luc Besson

Il lungometraggio del regista francese presenta una versione da guerriero tormentato, vestito con un'armatura e reduce dalla tragica perdita della moglie e dalla sua immortalità.

Luc Besson a Locarno per per presentare Lucy

Intorno al XIX secolo, Dracula incontra a Parigi una donna che gli ricorda la defunta consorte, scatenando in lui un mix di speranza e disperazione. Nel trailer, Dracula spiega di aver pregato un prete perché Dio salvasse sua moglie ma ciò non è avvenuto e per questo motivo ha deciso che la sua vita non appartiene più a Dio. Incontrata quella donna che gli ricorda l'amata perduta, Dracula è convinto di aver trovato la propria salvezza mentre un personaggio gli ricorda che lui invece per quella donna sarà probabilmente una dannazione.

L'atmosfera del Dracula di Luc Besson

Rispetto ad altre trasposizioni che hanno deciso di prediligere l'aspetto horror e splatter, il Dracula di Besson pone l'accento sull'aspetto emozionale della vicenda, sontuoso e gotico nell'estetica nonché romantico nell'approccio.

Nel cast del film basato sul romanzo di Bram Stoker, oltre a Caleb Landry Jones nei panni di Dracula, troviamo Christoph Waltz nel ruolo del sacerdote, Zoë Bleu nel ruolo di Elisabeta e Matilda De Angelis nel ruolo di Maria. Le musiche sono opera di un'icona del cinema gotico come Danny Elfman, famoso per essere il collaboratore storico alle musiche dei film di Tim Burton.

Caleb Landry Jones ha recitato in film conosciuti come The Social Network, Tre manifesti a Ebbing, Missouri, Un sogno chiamato Florida, I morti non muoiono, The Forgiven e Dogman di Luc Besson.