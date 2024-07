Caleb Landry Jones è Dracula nella prima foto del film di Luc Besson

Sono in corso le riprese del nuovo adattamento di Dracula del regista Luc Besson, con protagonista la star di Dogman Caleb Landry Jones nei panni del leggendario conte transilvano. Il film è intitolato Dracula: A Love Tale, ed è descritto come una rivisitazione ad alto budget delle origini del vampiro.

La prima immagine del set mostra Jones nella sua armatura, presumibilmente nei panni del principe Vlad 'l'Impalatore' Tepes, prima di diventare un vampiro. Una storia che racconta la trasformazione del personaggio nel temibile Dracula conosciuto in tutto il mondo.

Primo sguardo

"È un approccio totalmente romantico. C'è un lato romantico nel libro di Bram Stoker, che non è stato molto esplorato. È una storia d'amore su un uomo che aspetta 400 anni per la reincarnazione della moglie. Questo è il vero cuore della storia, aspettare un'eternità per il ritorno dell'amore" ha spiegato Besson.

Zoë Bleu interpreterà Elisabeta e il suo alter ego del 19° secolo, Mina, con Matilda De Angelis nel ruolo della sua migliore amica, e Christoph Waltz nei panni di un prete cacciatore di vampiri sulle tracce di Dracula.

Non è la prima volta che Dracula viene rappresentato sul grande schermo e ora Luc Besson porterà all'attenzione del pubblico la sua versione dell'iconico personaggio. Nel 2023, il regista francese ha lavorato con Caleb Landry Jones al film Dogman, un ritorno importante per Besson, reduce dalle accuse di cattiva condotta sessuale, tra cui quelle provenienti da un'attrice che ha lavorato con lui in Valerian e la città dei mille pianeti.

Caleb Landry Jones è uno degli attori più apprezzati anche in ambito europeo, ed è noto per aver partecipato a film come X-Men - L'inizio, Tom à la ferme, Tre manifesti a Ebbing, Missouri, I morti non muoiono, The Forgiven, Welcome the Stranger e il revival di Twin Peaks nel 2017.