Dracula: i creatori della nuova serie delle BBC svelano il suo legame con Benedict Cumberbatch

Dracula, il nuovo progetto firmato da Steven Moffat e Mark Gatiss creato per BBC e Netflix, è nato da un legame con l'attore Benedict Cumberbatch, che ha lavorato al fianco degli autori grazie al successo di Sherlock.

Come ha raccontato Deadline, i due autori hanno parlato di Dracula durante la première tenutasi a Londra, raccontando della sua nascita e di come Benedict Cumberbatch sia stato determinante per la creazione della serie. Mark Gatiss, infatti, ha dichiarato che l'idea del progetto gli è balenata in mente guardando un'immagine dell'attore mentre indossava il cappotto di Sherlock Holmes con il collo alzato e mostrandola a Ben Stephenson, uno dei responsabili della BBC: "Gli ho detto 'sembra Dracula, vero? E ha detto 'Volete fare una serie?'"

L'idea dello show è in incubatrice da anni, ma non si è mai realizzata fino ad ora come racconta Steven Moffat: "Ne abbiamo parlato quasi come se fosse uno scherzo. Abbiamo fatto Sherlock Holmes e il secondo personaggio maggiormente al centro dei progetti per lo schermo era Dracula. E ne abbiamo parlato, abbiamo iniziato ad avere delle idee che pensavamo fossero piuttosto buone. Siamo arrivati a un punto in cui abbiamo pensato dovessimo rifletterci seriamente."

Dracula, con star l'attore Claes Bang nell'iconico ruolo del vampiro creato da Bram Stoker, arriverà a Capodanno sulla BBC One nel Regno Unito, mentre verrà distribuita su Netflix per tutti gli altri Paesi nel 2020.