Dracula: Chloé Zhao svilupperà un film western sci-fi ispirato alla storia del vampiro

La regista Chloé Zhao collaborerà con Universal per realizzare una nuova versione di Dracula in versione western e sci-fi.

Chloé Zhao si occuperà di un nuovo film ispirato alla storia di Dracula, reinventata come un western a sfumature sci-fi.

Il progetto verrà prodotto da Universal Pictures e, per ora, non è stato svelato alcun dettaglio della trama ideata per riportare sul grande schermo l'iconico vampiro.

Una foto della regista Chloe Zhao

Peter Cramer, presidente di Universal Pictures, ha dichiarato: "La lente unica di Chloe Zhao mette in luce le storie di chi viene ignorato o incompreso. Siamo elettrizzati nel lavorare con lei mentre immagina una nuova versione dell'outsider più iconico tra i personaggi che siano mai stati creati". Nella giornata di ieri Zhao ha ricevuto due candidature ai Golden Globe per Nomadland ed è stata la prima donna asiatica a ricevere una nomination come regista.

La versione di Dracula in fase di sviluppo viene descritta come "un western sci-fi originale e futuristico" che esplorerà le tematiche legate al vivere ai margini della società.

Chloé Zhao ha aggiunto: "Sono sempre stata affascinata dai vampiri e dal concetto dell'Altro che incarnano. Sono davvero eccitata nel lavorare con Donna, Peter e il team di Universal per creare una nuova versione di un personaggio così amato".

La filmmaker sarà coinvolta come produttrice tramite la sua Highwayman. La regista ritornerà prossimamente protagonista nelle sale, dopo il successo di Nomadland, grazie al film Marvel intitolato Eternals.