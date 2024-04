Dr. Odyssey, Don Johnson nel cast della nuova serie di Ryan Murphy

Don Johnson è l'ultima star che si è aggiunta ufficialmente al cast della nuova creazione di Ryan Murphy, Dr. Odyssey, prodotta da ABC. Variety ha confermato che Johnson affiancherà il protagonista della serie Joshua Jackson in quello che potrebbe essere un medical procedural, con la première prevista per la stagione televisiva 2024-2025.

Un intenso primo piano di Don Johnson in Django Unchained

Ryan Murphy si sta occupando della scrittura della serie insieme a Jon Robin Baitz e Joe Baken, tutti e tre nelle vesti anche di produttori esecutivi insieme a Jackson. Si tratta dell'ultimo progetto con 20th Television per Murphy dopo il suo passaggio da Netflix.

Una vita per il piccolo schermo

Don Johnson è uno dei volti maggiormente iconici della tv americana. Conosciuto per i suoi ruoli da protagonista nelle serie tv Miami Vice, dal 1984 al 1989, e Nash Bridges, dal 1996 al 2001, Johnson è stato premiato con un Golden Globe proprio grazie al ruolo di Sonny Crockett nello storico show tv prodotto da Michael Mann. Tra le sue recenti apparizioni sullo schermo, spiccano quelle in Kenan su NBC e nella serie HBO Watchmen. Al cinema ha partecipato in film come Cena con delitto - Knives Out, Cell Block 99 - Nessuno può fermarmi, Tin Cup e Harley Davidson & Marlboro Man. Nel 2012 ha recitato per Quentin Tarantino in Django Unchained.

Ryan Murphy è reduce dalla serie Netflix The Watcher, con Naomi Watts e Bobby Cannavale ma soprattutto dalla prima stagione della serie antologica Mostro sulla figura di Jeffrey Dahmer, interpretato magistralmente da Evan Peters, che per il ruolo ha ricevuto un Golden Globe per il miglior attore in una miniserie. Dal 29 novembre 2023 è disponibile su Disney+ anche l'ultima stagione di American Horror Story dal titolo Delicate, con Emma Roberts, Matt Czuchry, Kim Kardashian e Cara Delevingne.