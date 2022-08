Downton Abbey: una serie spin-off è nell'aria? Hugh Bonneville non lo esclude

Downton Abbey: A New Era II è arrivato nelle sale italiane circa quattro mesi fa, ma non sappiamo ancora se avremo occasione di vedere un terzo film legato al franchise della serie in costume più apprezzata degli ultimi anni. Ora Hugh Bonneville, interprete di Lord Grantham sin dalla prima stagione, ha raccontato a RadioTimes le sue idee su una possibile serie spin-off di Downton Abbey.

Durante l'intervista in esclusiva, l'attore ha dichiarato parlando di Downton Abbey: "Non so se ne vedremo di più. So che c'è un fandom presente in tutto il mondo che crea contenuti di finzione su ciò che potrebbe essere successo prima, dopo o in contemporanea a partire dalle nostre vicende, ma il vero creatore della storia è solo uno ed è Julian Fellowes. Non so dove voglia portare i suoi personaggi o quale aspetto della loro vita sia intenzionato a esplorare. Spetterà a lui deciderlo, se davvero ci saranno altri progetti in futuro.

Hugh Bonneville ha ricordato inoltre che l'interesse verso l'epoca di Downton Abbey e il dramma storico è cresciuto, soprattutto negli ultimi 10 anni. Quindi, a detta sua, "ci sono molte strade che potrebbero essere indagate."

D'altronde lo ha dimostrato anche Downton Abbey II: Una Nuova Era, la cui trama prende forma in un luogo molto diverso da quello della serie originale: una villa al mare, ereditata da Lady Violet (Maggie Smith). "Ha rappresentato una nuova e adorabile direzione per la storia. Julian Fellowes ci ha portato all'estero, il che è stato ancora più divertente. Attinge a tanti filoni diversi della sua esperienza e di altre storie, intrecciandoli tutti insieme in queste opere d'arte che crea per dare a tutti un piccolo momento di sole, di gioia. Per Robert essere in grado di mettere in discussione la propria esistenza in un certo modo è stato davvero interessante", ha concluso Hugh Bonneville.

Ricordiamo che la serie originale, ideata e co-scritta dall'attore e autore Julian Fellowes (Agente 007 - Il domani non muore mai), è ambientata fra il 1912 e il 1926, durante il regno di re Giorgio V, nella tenuta fittizia di Downton Abbey nello Yorkshire.