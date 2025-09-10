Downton Abbey 3, Lady Mary è scandalosa nella clip esclusiva dell'ultimo film della saga

Arriverà nelle sale italiane domani, giovedì 11 settembre, Downton Abbey 3, capitolo finale di una saga che ha fatto compagnia al pubblico di tutto il mondo per 15 anni. Un film che metterà al centro della scena la vita privata di Lady Mary Crawley, come si può facilmente evincere dalla clip esclusiva che vi mostriamo oggi su Movieplayer.it.

Uno scandalo senza precedenti scuote il finale di Downton Abbey

Downton Abbey - Il Gran Finale: Joanne Froggat e Michelle Dockery in una foto

La vita amorosa dell'ereditiera interpretata in 6 stagioni e 3 film da Michelle Dockery non è mai stata delle più felici. Bella, intelligente, dal carattere deciso, tuttavia la fortuna non ha mai assistito Lady Mary anche nelle vicende private. Se il primo marito (interpretato da Dan Stevens) era morto all'improvviso, del secondo, Henry Talbot, si sono ormai perse le tracce.

La ragione è presto spiegata dalla clip che vi mostriamo in esclusiva di Downton Abbey - Il gran finale: Mary e Henry hanno deciso di mettere fine al loro matrimonio e la sentenza di divorzio arriverà a ridosso di un importante evento mondano. Sarà Lady Sarah Petersfield (Joely Richardson) a cacciare Lady Mary, e con lei l'intera famiglia Crawley, dal ballo per lo sdegno che un tale scandalo desterebbe nell'alta società britannica.

A prospettare un simile evento era stato d'altronde anche Matthew Goode, che ha interpretato Henry Talbot. Intervistato da Radio Times, l'attore ha spiegato che, se per il secondo film del franchise "non ero disponibile perché stavo girando The Offer", per quest'ultimo non sono stati solo i suoi impegni in agenda a tenerlo lontano dal set (stava girando Dept. Q: Sezione casi irrisolti per Netflix). "Mi sono anche rotto il ginocchio e ho dovuto subire un'operazione. Ci vogliono settimane per superarlo, quindi non sarei mai stato in grado di fare il film" ha confessato Goode. Aggiungendo anche: "E poi, diciamocelo, stava diventando un po' irrilevante. Quindi forse è una buona cosa che non ci sia".

Senza Maggie Smith, quali attori ritroveremo in Downton Abbey 3?

Downton Abbey - Il Gran Finale, la locandina italiana

Questo film non chiuderà solo un franchise ma segna anche una prima volta per Downton Abbey: dal gran finale sarà infatti assente Maggie Smith, scomparsa a settembre 2024, interprete del personaggio più iconico della saga, quella Lady Violet Crawley il cui spirito continua ad aleggiare nell'enorme tenuta di famiglia. Durante la première newyorchese, però, sono state Michelle Dockery ed Elizabeth McGovern ad assicurare che ci sarà un omaggio alla grande attrice britannica, perchè Downton Abbey non può chiudere i battenti senza una delle sue colonne portanti.

Nel gran finale ritroveremo invece tutto il resto del cast storico, con il ritorno, oltre alle interpreti già citate, di Hugh Bonneville, Laura Carmichael, Jim Carter, Raquel Cassidy, Brendan Coyle, Kevin Doyle, Michael Fox, Joanne Froggatt, Paul Giamatti, Harry Hadden-Paton, Robert James-Collier, Allen Leech, Phyllis Logan, Sophie McShera, Lesley Nicol, Dominic West, Penelope Wilton, Paul Copley e Douglas Reith.

Joely Richardson, Alessandro Nivola, Simon Russell Beale e Arty Froushan saranno invece le new entry.

In Downton Abbey - Il Gran Finale la storia segue la famiglia Crawley e il suo staff mentre entrano negli anni Trenta. Quando Mary si ritrova al centro di uno scandalo pubblico e la famiglia si trova ad affrontare problemi finanziari, tutti sono alle prese con la minaccia della vergogna sociale.

I Crawley devono accettare il cambiamento mentre il personale si prepara a un nuovo capitolo con la nuova generazione che guiderà la proprietà verso il futuro.