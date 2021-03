Down to Earth With Zac Efron 2: le riprese dei nuovi episodi sono iniziate

Le riprese di Down to Earth with Zac Efron 2 sono iniziate in Australia, come confermato dalla produzione della nuova stagione.

Le riprese di Down to Earth With Zac Efron 2 sono attualmente in corso in Australia, come annunciato ufficialmente da Netflix. Il debutto delle puntate inedite è previsto sulla piattaforma di streaming nel 2022.

Nella nuova stagione dello show Zac Efron compierà dei viaggi in Australia con l'esperto in wellness Darin Olien, andando alla ricerca di modi salutari e sostenibili per poter vivere in quelle sensazioni**. Le puntate porteranno gli spettatori in luoghi meravigliosi dove verranno spiegati modi per vivere in armonia con la natura in modo educativo e illuminante, oltre a celebrare la cucina locale, la cultura e i costumi delle aree in cui si troveranno.

A produrre Down to Earth With Zac Efron, oltre all'attore, ci saranno Michael Simkin e Jason Barrett.

La prima stagione del progetto era stata distribuita su Netflix durante il lockdown, ottenendo ottimi dati di ascolto e recensioni.