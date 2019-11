Dove la terra trema, su Netflix in streaming da oggi!

Dove la terra trema arriva oggi in streaming su Netflix nel catalogo di novembre: in scena torna il premio Oscar Alicia Vikander, protagonista di questo thriller ad alta tensione e ad alti livelli di... paranoia!

Il thriller psicologico diretto da Wash Westmoreland, e ispirato al romanzo di Susanna Jones, vede protagonista Alicia Vikander nel ruolo di Lucy Fly, giovane donna che nel 1989 si trasferisce a Tokyo nel tentativo di lasciarsi alle spalle un doloroso passato. Presto intreccia un'appassionata relazione con Teiji (Naoki Kobayashi), un fotografo locale ossessionato da Lucy, e diventa amica intima di Lily (Riley Keough), anche lei emigrata.

Mentre la relazione coi due nuovi amici si intensifica, Lucy comincia a porsi domande sulla realtà che sta vivendo, specialmente quando Lily scompare all'improvviso e la polizia si presenta alla porta di Lucy accusandola di omicidio. Alicia Vikander ha in programma tantissimi progetti, da Tomb Raider 2 a Blue Bayou, passando per Born to Be Murdered (dal regista di Antonia), Green Knight (dal regista di Storia di un fantasma) e The Glorias (ritorno alla regia di Julie Taymor).

Dove la terra trema è solo l'ultima di tante novità in catalogo a novembre su Netflix, che questo mese ha messo a disposizione degli utenti nuove attese serie tv, saghe memorabili e grandi cult.