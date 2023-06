Double Soul: il trailer e il poster in esclusiva del film che aprirà l'Ischia Global Film and Music Festival

L'Ischia Global Film and Music Festival prenderà il via con l'anteprima mondiale del film Double Soul e, su Movieplayer.it, potete vedere in anteprima il poster e il trailer.

Double Soul sarà il film di apertura della 21° edizione dell'Ischia Global Film and Music Festival (in programma del 9-16 luglio) e verrà poi distribuito nelle sale italiane, grazie a Plaion Pictures, dal 13 luglio. Nell'attesa potete ora vedere in anteprima esclusiva su Movieplayer.it il trailer e il poster del progetto.

Nel video del lungometraggio prodotto da Camaleo in collaborazione con Marvel (Dubai), si assiste a quello che accade a due sorelle gemelle, segnate da un dramma e molto diverse tra loro, vengono coinvolte in un piano oscuro mentre entrambe vanno alla ricerca di successo e potere.

Un thriller dal cast stellare

Double Soul è un thriller diretto da Valerio Esposito e la storia si svolge tra l'Italia e il Medio Oriente.

Tra gli interpreti del progetto ci sono Angela Fontana, Marianna Fontana, Marco Bocci, i premi Oscar F. Murray Abraham e Danny Glover, Paz Vega, Francesca Tizzano. Il film è anche l'ultimo lavoro di Julian Sands (Millennium - Uomini che odiano le donne), scomparso lo scorso 13 gennaio durante un'escursione fra le montagne della California.

Al centro della trama di Double Soul ci sono due gemelle, uguali nell'aspetto ma il cui terribile passato comune le ha rese due anime totalmente divergenti. Alla ricerca di potere e successo nei rispettivi mondi, quello dell'alta finanza e dell'arte, le due donne finiscono nella tela di una spietata vendetta orchestrata dall'alto, da figure di potere che tramano nell'ombra: due storie parallele che si intrecciano senza sosta in un intrigante incastro.

Double Soul: il poster del film

Angela e Marianna Fontana, due gemelle "Indivisibili" al debutto nel cinema

La sinossi ufficiale

Due gemelle, identiche nell'aspetto ma diverse nell'anima, vivono vite opposte: una nello spietato mondo dell'alta finanza, l'altra nell'universo onirico dell'arte. Un doppio punto di vista femminile, narrato tra l'Italia e il Medio Oriente, tra l'affermazione dell'identità e i rischi che le persone sono disposte a correre per ottenere ciò che vogliono.