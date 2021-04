Double Dragon, su Prime Video in streaming da oggi

Double Dragon, il film del 1994 ispirato all'omonimo videogioco, sbarca su Amazon Prime Video in streaming da oggi 19 aprile 2021!

Double Dragon, il film del 1994 ispirato all'omonimo videogioco diretto da James Yukich con Robert Patrick e Mark Dacascos, sbarca su Amazon Prime Video in streaming da oggi 19 aprile 2021!

Distruta da un maremoto - che l'ha parzialmente sommersa - la Los Angeles del 2027 è in balìa di bande criminali. La banda di Koga Shuko, per conquistare il potere assoluto deve recuperare parte di un medaglione. Billy e di Jimmy Lee, campioni di arti marziali, sono gli unici in grado di contrastare i malviventi. Nel cast Robert Patrick, Mark Dacascos, Scott Wolf, Kristina Wagner, Julia Nickson-Soul, Alyssa Milano, Nils Allen Stewart e Henry Kingi.

Double Dragon nasce come videogioco, tipologia picchiaduro a scorrimento, nel 1987 direttamente dalla Technos Japan Corporation e fu un enorme successo, tanto da ispirare poi tantissimi picchiaduro successivi. Il film, però, non è stato il successo sperato, con soli 2 milioni e mezzo incassati nelle sale, un totale di 13% di recensioni positive su Rotten Tomatoes e un voto altrettanto basso su IMDB. Nonostante questo la pellicola ha assunto il titolo di cult.

Double Dragon è solo l'ultima di tante novità in catalogo ad aprile 2021 su Prime Video, che questo mese ha messo a disposizione degli utenti nuove attese serie tv, saghe memorabili e grandi cult.