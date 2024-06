Dostoevskij: Sky aggiorna sull'uscita della serie dei fratelli D'Innocenzo

Nella nuova stagione di Sky Atlantic e NOW ci sarà spazio, in esclusiva, anche per gli episodi di Dostoevskij, la prima serie creata dai fratelli D'Innocenzo. I sei episodi, scritti e diretti dai due filmmaker, sono stati presentati all'ultimo Festival del Cinema di Berlino e saranno proiettati dall'11 al 17 luglio al cinema in due atti grazie a Vision Distribution, approdando poi sul piccolo schermo entro la fine del 2024.

I dettagli della serie Dostoevskij

La nuova creazione dei Fratelli D'Innocenzo è una in-house production Sky Studios prodotta conPaco Cinematografica. Nelle sale sarà distribuita suddivisa in due atti e, come anticipa la nostra recensione di Dostoevskij, proporrà agli spettatori un noir con protagonista Filippo Timi nel ruolo di un brillante e tormentato detective dal passato doloroso.

Tra gli interpreti ci sono inoltre Gabriel Montesi, Carlotta Gamba e Federico Vanni.

Cosa racconteranno gli episodi

La storia è ambientata in una terra scarna e inospitale. Al centro degli eventi c'è il poliziotto Enzo Vitello, un uomo dal passato oscuro e doloroso, che è ossessionato da "Dostoevskij", un killer seriale.

L'assassino, inoltre, ha una peculiarità: accanto al corpo l'omicida lascia sempre una lettera con la propria desolante e chiarissima visione del mondo, della vita e dell'oscurità che Vitello sente risuonare al suo interno.

La serie è uno dei progetti targati Sky e tra le proposte dei prossimi mesi ci saranno anche Il giorno dello sciacallo, Il figlio del secolo, L'Arte della Gioia le novità annunciate in giornata: Rosa Elettrica con Maria Chiara Giannetta dall'omonimo romanzo di Giampaolo Simi edito da Sellerio Editore, e Ligas, un legal drama con Luca Argentero nei panni di un geniale, controverso e affascinante avvocato penalista di Milano.