Doppio passo in anteprima mondiale stasera al Lucca Film Festival e dal 12 ottobre nelle sale

Stasera, 27 settembre, il Lucca Film Festival ospiterà l'anteprima mondiale di Doppio passo, dramma ambientato nel mondo del calcio diretto dall'esordiente Lorenzo Borghini che uscirà nei cinema italiani il 12 ottobre distribuito da Garden Films. Alle 21 al Cinema Centrale insieme al regista saranno presenti anche gli attori Giulio Beranek, Giordano De Plano e Lorenzo Mastroianni.

Da una sceneggiatura di Cosimo Calamini e Lorenzo Borghini, Doppio passo è prodotto da Garden Film in produzione associata con Solaria Film, in co-produzione con la società svizzera Nebel Productons, in collaborazione con Rai Cinema. Il progetto è sostenuto da Toscana Film Commission nell'ambito del programma Sensi Contemporanei Toscana per il Cinema.

Di cosa parla Doppio passo

Claudio è lo storico capitano della Carrarese Calcio, un trascinatore, sia nella vita calcistica che in quella familiare. Tutto sembra andare per il meglio: la squadra raggiunge la promozione in serie B e, insieme alla moglie, apre finalmente il ristorante che ha sempre desiderato per stabilizzare il futuro economico della famiglia. La tanto agognata serie B però si rivela una condanna: a Claudio non viene rinnovato il contratto per la sua età. Sarà l'inizio della caduta, come atleta e come uomo. Claudio sarà trascinato in un vortice di eventi che metterà in crisi le sue certezze e il suo stesso rigore morale.