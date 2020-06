Doppiami la vita Pacotto: il video dei TAFKA è un divertente omaggio alla cultura pop nerd

Si sa che la musica è "contaminazione" ma il nuovo brano dei TAFKA travalica questo concetto riuscendo a unire universi in apparenza lontani. DOPPIAMI LA VITA PACOTTO dal ritmo reggae shuffle particolarmente orecchiabile è anche un divertente videoclip stracolmo di riferimenti di celebri Anime giapponesi e con una serie di colpi di scena finali.

Protagonista del video la mitica doppiatrice Emanuela Pacotto, voce di iconici personaggi dei cartoni animati quali Bulma di DragonBall, Nami di One Piece, Jessie dei Pokemon, Sakura di Naruto, Barbie e tantissimi altri. Il testo del brano racconta di come sarebbe bello vivere con le voci dei personaggi doppiati da Emanuela ad aiutarci ad affrontare qualsiasi problema. Una canzone fresca e divertente figlia del nostro retaggio, capace di condensare in 3 minuti la crescente passione verso la cultura pop/nerd alimentata da Internet, videogames, programmi TV e eventi popolari quali Lucca Comics.

Nel progetto sono state amichevolmente coinvolte anche cinque special guests tra cui Cristina Scabbia cantante dei Lacuna Coil, il rapper Shade, la YouTuber Sabrina "La Sabri" Cesereto, il recensore di tecnologia Andrea Galeazzi e il cosplayer di fama mondiale Leon Chiro, contattati dalla stessa Emanuela in quanto amici con cui ha condiviso alcuni momenti "social" nell'ultimo periodo.

Anche la genesi del brano e del relativo video sono completamente in sintonia con i moderni strumenti di comunicazione e con la sincera passione che unisce folle di appassionati del genere. Tramite i canali social di Emanuela è stato raccontato dell'omaggio ricevuto dai TAFKA, che in un incursione live a sorpresa le hanno dedicato la versione unplugged della canzone, lasciandola visibilmente commossa e letteralmente senza parole.

Durante quell'istante in live tra una lacrima e qualche battuta è quindi nata l'idea di realizzare un video che potesse degnamente rappresentare cuore e anima del messaggio contenuto nel brano. Con la complicità del produttore-regista Max Coltorti (BABYLON) nasce il videoclip in stile "live" in cui Emanuela recita con la sua controparte Yumi interagendo con le action figure come nel suo format #animeribelli.