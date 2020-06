Doppia pelle, clip esclusiva del film con Jean Dujardin e Adèle Haenel

Doppia pelle, il film di cui vi presentiamo una video clip esclusiva, sarà disponibile in Italia grazie a Europictures su SKY Primafila Premiere e MioCinema a partire dal 22 giugno. La pellicola ha come protagonisti il Premio Oscar Jean Dujardin e Adèle Hanel.

La video clip che vi presentiamo esclusiva ci mette subito di fronte all'ossessione del protagonista Georges per la sua giacca di daino, convinto che le due persone presenti nel bar stiano parlando proprio della sua giacca.

In Doppia Pelle vediamo Georges guidare tutto il giorno per raggiungere un'anonima località di montagna e comprare una giacca. Pelle di daino 100%. Per soddisfare la sua ossessione, Georges ha dato fondo al conto e alla sua vita coniugale. Morbida, decorata di frange, la giacca lo affascina fino alle estreme conseguenze. Ad assecondare la sua follia c'è Denise, cameriera con la mania del ri-montaggio di film famosi. Deciso a girare un film che celebri la sua giacca di daino, Georges si arma di camera digitale e sbaraglia la concorrenza. Ogni altra giacca sulla faccia della terra non è che una mera imitazione e va eliminata. Ad ogni costo e con ogni mezzo.

Dopo aver aperto la 51esima Quinzaine des Réalisateurs del 72° Festival di Cannes ed essere presentato al Toronto International Film Festival, sarà disponibile anche per il pubblico italiano Doppia Pelle (Le Daim), eccentrica black comedy di Quentin Dupieux, apprezzato regista di opere particolarmente originali come Rubber e Réalité e conosciuto sulla scena musicale europea come Mr. Oizo. A prestare il volto al protagonista Georges, uomo stravagante e ossessionato dalla sua giacca di pelle di daino, è il Premio Oscar Jean Dujardin, affiancato dal Premio César Adele Haenel nel ruolo di Denise, una cameriera appassionata di montaggio. Tra realtà e finzione cinematografica, la coppia darà vita a delle situazioni bizzarre e inverosimili, ai limiti della vera follia. Doppia Pelle sarà disponibile sulla piattaforma SKY (all'interno di Primafila Premiere) e MioCinema grazie ad Europictures a partire dal 22 giugno.