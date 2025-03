Dopo quasi 20 anni Jack Black ritorna a Saturday Night Live? "Sono tormentato dagli incubi per lo show"

Jack Black ha dichiarato che sta vivendo tormentato da "incubi e terrori notturni" per il suo imminente ritorno come conduttore al Saturday Night Live, per la prima volta in circa 20 anni.

Jack Black è pronto a tornare sul palco di Saturday Night Live per la prima volta in quasi vent'anni, ma l'emozione sembra giocargli brutti scherzi. L'attore, comico e musicista ha ammesso di essere tormentato da "incubi e terrori notturni" mentre si prepara a riprendere il ruolo di conduttore dello show l'8 aprile.

Jack Black e il ritorno al Saturday Night Live dopo quasi 20 anni

"Mi sembra assurdo, davvero folle", ha dichiarato Black a Variety, confessando che il pensiero del ritorno a Studio 8H lo tiene sveglio la notte per l'ansia da prestazione. L'ultima volta che aveva condotto SNL risale al 17 dicembre 2005, quando era in piena promozione per King Kong di Peter Jackson. Ora, invece, si prepara a salire sul palco per presentare il suo nuovo film, Un film Minecraft, in uscita nelle sale il 4 aprile.

Un primo piano di Jack Black in King Kong

Parlando del cast del SNL, Black ha raccontato di sentirsi in mezzo a una nuova generazione di talenti. "Chiamo tutti questi ragazzi 'bambini', perché io ero parte di quello show prima che alcuni di loro nascessero", ha scherzato. "Tranne Kenan Thompson, lui è della mia età". Ma nonostante il tempo trascorso, l'attore sembra pronto a lanciarsi nell'avventura: "Non ho idea di cosa succederà negli sketch. 'SNL' è uno di quegli show che si costruisce in una settimana, è questo il bello".

Se il ritorno a SNL è già un evento, Black è altrettanto entusiasta del suo ruolo in Un film Minecraft. Nel film, diretto da Jared Hess (Nacho Libre), interpreta Steve, un esperto costruttore che si allea con un gruppo di improbabili eroi - tra cui Jason Momoa, Emma Myers, Danielle Brooks e il giovane Sebastian Hansen - per affrontare le insidie del mondo di Minecraft.

Pur non considerandosi un esperto del videogioco, Black ha ammesso di averci giocato: "Non sono un maestro, ma so muovermi nel mondo di Minecraft". Inoltre, come spesso accade nei suoi progetti, la musica avrà un ruolo centrale. Black ha collaborato con Mark Ronson e Andrew Wyatt, i compositori di I'm Just Ken (dal film Barbie), per creare il brano originale I Feel Alive, che sarà eseguito nei momenti chiave della pellicola.

Tra il ritorno a Saturday Night Live e l'uscita del film, aprile si preannuncia un mese intenso per l'attore. Riuscirà a gestire la pressione? Se c'è una cosa certa, è che la sua carica e la sua ironia lo rendono perfetto per affrontare qualsiasi sfida - incubi compresi.