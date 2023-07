Doomsday stasera su Canale 20 Mediaset: trama e cast dell'horror fantascientifico

Stasera 4 luglio 2023 su Canale 20 Mediaset va in onda Doomsday: cast, trama e recensione dell'horror fantascientifico

Doomsday è l'horror fantascientifico che Canale 20 Mediaset manda in onda stasera, 4 luglio 2023, in prima serata, con inizio alle 21:05. Neil Marshall ha diretto il film e scritto la sceneggiatura. La colonna sonora è stata composta da Tyler Bates. Trama, cast, recensione e curiosità del lungometraggio.

Malcolm McDowell in una scena del film Doomsday

Doomsday: Trama

Il virus mortale denominato 'il Mietitore' ha devastato la Gran Bretagna, uccidendo centinaia di migliaia di persone. Il governo inglese ha quindi provveduto all'isolamento delle aree infette, facendo erigere un alto muro per prevenire fughe degli infetti. Trent'anni dopo il virus è riuscito a superare la quarantena e ha raggiunto Londra. Al governo non resta quindi che mandare una spedizione di specialisti nel paese ancora isolato per scoprire le possibili cure al virus e arrestare l'epidemia.

Una scena d'azione del film Doomsday

Doomsday: Curiosità

Doomsday è arrivato per la prima volta nelle sale italiane il 29 Agosto 2008 grazie a Medusa. Le riprese del film si sono svolte dal 9 Febbraio 2007 all'1 Maggio 2007 in Inghilterra, Scozia e Sudafrica.

Colonna sonora: La colonna sonora del film presenta una selezione di brani musicali degli anni '80, che sono stati scelti appositamente per richiamare il periodo in cui si svolge la parte iniziale del film.

Durante la produzione del film, il budget originale è stato ridotto e il regista Neil Marshall ha dovuto apportare alcune modifiche alla sceneggiatura e agli effetti speciali per adattarsi alle limitazioni finanziarie.

Una scena 'esplosiva' del film Doomsday

Doomsday: Recensione e trailer

Il trailer del film è disponibile grazie alla clip caricata su Mediaset Infinity, qui invece trovate la nostra recensione di Doomsday.

Craig Conway in una scena del film Doomsday

Doomsday: Interpreti e personaggi