DOOM: Annihilation, il trailer del film tratto dal famoso franchise

DOOM: Annihilation è il nuovo film tratto dal famoso videogioco e di cui è stato condiviso il primo trailer.

Il progetto, destinato al mercato homevideo, racconterà la storia di un gruppo di marine che sono impegnati in una missione nello spazio quando ricevono una chiamata di soccorso proveniente da una luna di Marte, scoprendo però che l'area è stata infestata da creature demoniache che minacciano di seminare caos e distruzione.

Il trailer mostra le prime sequenze della lotta per la sopravvivenza e delle creature che mettono a rischio la vita dei protagonisti.

Ecco il video:

Il progetto è stato diretto da Tony Giglio e DOOM: Annihilation può contare sulla presenza di Lorenzo di Bonaventura e John Wells tra i produttori esecutivi. Nel cast ci sono invece Amy Manson, Dominic Mafham, Nina Bergman e Luke Allen-Gale.

Nel 2005 Doom era già arrivato sul grande schermo con un film interpretato da Karl Urban, Dwayne Johnson e Rosamund Pike. L'adattamento per il grande schermo si è però rivelato un insuccesso, non ottenendo ai box office gli incassi necessari a coprire le spese sostenute per la produzione e promozione del film.