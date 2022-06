Don't Make Me Go: il trailer del nuovo film con John Cho

A luglio arriverà su Prime Video il nuovo film Don't Make Me Go con protagonista John Cho, ecco l'emozionante trailer.

Il 15 luglio debutterà su Prime Video il film Don't Make Me Go, con protagonisti John Cho e Mia Isaac, di cui è stato condiviso il trailer.

Nel video si vede il complicato e amorevole rapporto tra un padre, che scopre di avere un cancro, e la sua figlia adolescente. I due intraprendono un viaggio insieme, ricco di esperienze e avventure indimenticabili.

Alla regia di Don't Make Me Go c'è Hannah Marks, mentre la sceneggiatura è firmata da Vera Herbert.

Al centro della trama c'è il padre single Max (John Cho) che scopre di avere una malattia in fase terminale e cerca di racchiudere tutti gli anni di amore e sostegno che vorrebbe avere con la figlia adolescente Wally (Mia Isaac) nel poco tempo che ha disposizione con lei. Con la promessa di dare delle lezioni di guida, Max convince Wally ad accompagnarlo in un viaggio itinerante dalla California a New Orleans, città dove dovrebbe partecipare alla festa per il ventesimo anniversario del diploma del liceo, dove spera di ritrovare la madre della ragazza, che li ha abbandonati molto tempo prima.

Nel cast ci sono anche Jemaine Clement, Mitchell Hope, Stefania LaVie Owen, e Kaya Scodelario.