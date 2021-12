Don't Look Up: Leonardo DiCaprio spiega il film: "Una analogia della cultura moderna" (VIDEO)

Leonardo DiCaprio ha recentemente spiegato il significato di Don't Look Up in un nuovo video di Netflix definendo il film come 'una analogia della cultura moderna'.

Leonardo DiCaprio, durante una nuova edizione video di Netflix Film Club, ha descritto il suo personaggio di Don't Look Up parlando anche di ciò che rappresenta la sua ultima pellicola nel quadro più ampio della società moderna e del mondo occidentale.

Don't Look Up: Leonardo DiCaprio durante una scena

DiCaprio inizia spiegando che il film, in poche parole, è "un'analogia della cultura moderna e della nostra incapacità di ascoltare la verità scientifica". La star ha spiegato che parla di come l'umanità affronta il pericolo e di come reagiscono solitamente i leader mondiali di fronte ad una minaccia di questo tipo: spesso i potenti decidono di ignorare gli esperti, cosa che nella pellicola accade proprio al personaggio interpretato da Leonardo.

Don't Look Up: un primo piano di Jennifer Lawrence

La commedia di Netflix diretta da Adam McKay parla di un problema molto discusso oggigiorno che, secondo alcuni scienziati, può portare l'umanità all'estinzione nel caso non venissero prese da parte dei governi mondiali delle misure più serie negli anni avvenire.

Leonardo DiCaprio conclude l'intervista ricordandoci che molte persone non vogliono sentir parlare di cambiamento climatico, anche se molti scienziati sostengono che le prove dei suoi effetti possono essere viste ogni anno con crescente ferocia. L'attore ha anche elogiato il regista per essersi assunto il compito di fare un film controverso come Don't Look Up, attraverso il quale si cerca di far luce sulla questione attraverso la satira.