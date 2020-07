Don't Look Deeper, l'inquietante trailer della nuova serie Quibi

Don't Look Deeper si presenta con un trailer tanto inquietante quanto accattivante. Di cosa stiamo parlando? Della nuova serie tv con Don Cheadle e Emily Mortimer, in arrivo il 27 luglio sulla piattaforma di streaming Quibi.

Protagonista dello show l'attrice Helena Howard, che qui interpreta una studentessa californiana all'ultimo anno di liceo che presto dovrà farsi parecchie domande sulla sua identità e quella dei suoi genitori...

"Quando ho letto la prima bozza della sceneggiatura, sono stata subito attirata dal progetto, perché amo una storia d'amore - come è ormai ovvio - con protagonista una ragazza adolescente che sta cercando di capire chi è e qual è il suo posto nel mondo" ha raccontato Catherine Hardwicke, che di storie di teenager ormai se ne intende, ai microfoni di Collider.

In quanto ai motivi dietro alla scelta di Quibi, con il suo peculiare formato breve, come piattaforma per portare questa particolare vicenda sullo schermo, è semplice: è così che è stata concepita la storia.

"Non avevamo un vecchio script inutilizzato che abbiamo dovuto modificare, tagliuzzare, e riassemblare per far sì che si adattasse alla piattaforma" spiega la Hardwicke "Era già così in partenza, e credo sia estremamente rilevante per la storia".

In effetti, considerato l'argomento e una struttura narrativa non lineare, una simile modalità gioca a favore della serie.

Visto il minor tempo a disposizione, però, questo vuol dire anche trovare il modo di catturare l'attenzione dello spettatore, senza tradire le sue aspettative, che è al contempo una necessità, ma anche un'opportunità.

"Ogni 10 minuti hai la possibilità di richiamare l'attenzione del pubblico, rienergizzarlo, conquistarlo nuovamente, e lasciarlo con la voglia di tornare nuovamente. È stato davvero divertente" afferma il co-creatore dello show, Charlie McDonnell "Il tuo primo pensiero è, qual è l'immagine più accattivante? E nel nostro caso ne devi trovare 14. Qual è l'immagine di chiusura di maggior effetto? Devi essere certo che stai provando qualcosa che possa lanciarti verso il prossimo passo". E voi, la guarderete?