Don't Look Deeper: Catherine Hardwicke trasforma la serie tv in un film

La regista Catherine Hardwicke ha trasformato la serie Don't Look Deeper realizzata per la defunta piattaforma di streaming Quibi in un film.

Il progetto è stato modificato dopo la chiusura della piattaforma e verrà presentato al Mercato di Cannes.

Don't Look Deeper era stato ideato come una serie in quattordici episodi e un budget di 12 milioni di dollari.

Il film seguirà quindi Aisha (Helena Howard), una studentessa del liceo che non riesce a non pensare di avere qualcosa di sbagliato. La realtà è che non è un essere umano, rivelazione che la porta a iniziare a indagare sulle proprie origini e porta a una serie di eventi che mettono a rischio la sua vita.

Nel cast ci sono anche Don Cheadle, Emily Mortimer, Ema Horvath, Jan Luis Castellanos, Belissa Escobedo, Kaiwi Lyman, Harvey Zielinski, Harvey Guillén, Brandon Win, Kayleigh Gilbert e Dana Gourrier.

Catherine Hardwicke è stata coinvolta come regista e produttrice, mentre la sceneggiatura è firmata da Jeffrey Lieber e Charlie McDonnell.