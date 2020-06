Donald Trump, su Twitter invoca Law and Order: le risposte sono "seriali"

Il presidente Donald Trump ha condiviso online un tweet in cui invocava "Law and Order" per chiedere ordine, ma i commenti seriali sono esilaranti.

Donald Trump ha condiviso online nella giornata di ieri un tweet in cui invocava Law and Order (Legge e ordine) per commentare le proteste in corso in innumerevoli città degli Stati Uniti e le risposte online sono state ironiche e dedicate alle serie tv.

Il legame con il popolare show televisivo non è infatti passato inosservato e online si è scatenata la reazione all'insegna dei titoli per i progetti destinati al piccolo schermo.

LAW & ORDER! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 31, 2020

Tra le prime celebrità a rispondere a Donald Trump c'è Patricia Arquette che, dopo aver criticato in modo serio i comportamenti del miliardario, ha seguito l'esempio di molti altri utenti di Twitter rilanciando con il titolo di una serie tv scrivendo semplicemente Cuori senza età.

GOLDEN GIRLS! — Patricia Arquette (@PattyArquette) June 1, 2020

Dopo di lei in tantissimi hanno replicato al presidente degli Stati Uniti ironizzando sulle sue parole e citando serie televisive senza alcun apparente senso, passando da Paw Patrol a La casa nella preateria, non tralasciando nemmeno titoli recenti come Space Force o presenze immancabili nei palinsesti televisivi come CSI o persino Don Matteo!

PAW PATROL — brie larson do abc (@visualglitch91) June 1, 2020

CRIMINAL MINDS !



THE ORDER !



WITHOUT A TRACE !! — Donna #DefyTheCONServativeCull (@its_donna_bb) June 1, 2020

DON MATTEO! — Dio (@Dio) June 1, 2020

Le serie tv, in queste ore all'insegna delle proteste che stanno infiammando gli Stati Uniti, sono state al centro dell'attenzione dei media anche a causa di una foto diventata virale che si è rivelata essere tratta da Designated Survivor, nonostante online si sostenesse fosse una drammatica immagine di quanto sta accadendo nella città di Washington.

Le ultime giornate sono state comunque all'insegna della tensione dopo l'uccisione di George Floyd, gesto compiuto da un poliziotto, che ha scatenato l'indignazione dei cittadini che è andata oltre i confini della città di Minneapolis. La situazione, nonostante la maggior parte delle proteste siano pacifiche, ha causato anche attacchi violenti e numerosi scontri con la polizia, costringendo molti sindaci a mettere in vigore il coprifuoco.

