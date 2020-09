Donald Trump: l'ex modella Amy Dorris lo accusa di violenza sessuale

Donald Trump è stato accusato di violenza sessuale dall'ex modella Amy Dorris che ha rivelato a The Guardian quanto sostiene sia accaduto il 5 settembre 1997 durante il torneo di tennis US Open.

La donna, all'epoca, aveva 24 anni e avrebbe subito degli approcci sessuali non richiesti e violenti da cui non è riuscita a fuggire, sentendosi poi male e "violata".

L'aggressione sarebbe avvenuta durante l'evento sportivo che era in corso a New York: Amy Dorris ha dichiarato di essere stata bloccata da Donald Trump all'esterno della toilette della VIP box.

La donna ha spiegato a The Guardian: "Mi ha messo la lingua in gola e io lo stavo respingendo. E poi è in quel momento in cui la sua presa è diventata più stretta e le sue mani hanno iniziato a toccarmi, sul sedere, sul seno, sulla mia schiena, ovunque".

Dorris ha proseguito: "Ero nella sua morsa e non riuscivo a uscirne. Non so come chiamare cosa accade quando spingi la lingua nella gola di qualcuno. Ma l'ho respinto con i denti. Lo stava spingendo. E penso di avergli fatto male alla lingua".

Trump avrebbe colto l'occasione di aggredirla quando Amy si era allontanata perché aveva dei problemi con le lenti a contatto. Quando la donna è uscita dal bagno il miliardario la stava aspettando all'esterno. Dorris ha sostenuto di aver chiesto più volte di fermarsi: "Ero semplicemente sconvolta. Mi sono sentita violata, ovviamente, ma non me ne stavo ancora rendendo conto e stavo cercando di tornare per parlare con gli altri e divertirmi perché, non so, ho provato la sensazione di doverlo fare". Amy ha però chiesto al fidanzato, Jason Binn, che era amico di Trump,di fare qualcosa per tenerlo distante da lei. Durante il suo soggiorno a New York, Donald Trump avrebbe inoltre continuato a cercare di contattarla, nonostante avesse respinto le sue advances.

Amy ha spiegato di aver continuato a frequentare il fidanzato e il miliardario "perché ero in Florida ed ero con Jason. Non avevo soldi, nessun posto dove andare. Andavamo agli eventi e mi ha presa alla sprovvista. Le persone trascorrono anni accanto a persone che hanno abusato di loro, ed è quello che accade quando qualcosa di traumatico accade, ti blocchi".

Amy ha aggiunto: "Quando qualcuno invade lo spazio di altre persone, non importa se si è violentati, è aggressione sessuale, e non va bene. Non si tocca qualcuno senza averne il consenso . E non ho fatto nulla per incoraggiarlo a toccarlo".

Dorris ha sottolineato: "Sono stufa che non paghi le conseguenze delle sue azioni. Sono stanca di stare in silenzio, è quasi catartico. Semplicemente voglio dire quanto accaduto. E voglio che le persone sappiano che questo è l'uomo che è il nostro presidente. Questo è il tipo di cose che fa ed è inaccettabile".

Gli avvocati del presidente degli Stati Uniti hanno respinto ogni accusa. Dorris ha presentato le prove della sua conoscenza con Trump, come i biglietti dell'US Open e sei foto che la mostrano accanto al miliardario in più occasioni a New York. Trump, all'epoca, aveva 51 anni ed era sposato con la sua seconda moglie, Marla Maples. Alcuni amici e la madre di Amy hanno confermato che l'ex modella aveva raccontato quanto le era accaduto immediatamente dopo l'incidente e la donna ha inoltre parlato degli eventi con la sua terapista e con altre persone nel corso degli anni.

Dorris ha ammesso che avrebbe voluto parlarne nel 2016, ma di aver avuto dei timori pensando che le sue parole avrebbero potuto avere delle conseguenze sulla sua famiglia.

Amy a The Guardian ha sottolineato: "Ora che le mie figlie stanno per avere 13 anni voglio che sappiano che non devi lasciare a qualcuno di fare qualsiasi cosa tu non voglia. E preferirei essere un modello. Voglio che vedano che non sono stata zitta, che mi sono opposta a qualcuno che ha fatto qualcosa di inaccettabile".

Gli avvocati di Trump hanno invece dichiarato che si tratta di accuse infondate e che ci sarebbero stati molti testimoni se questo fosse realmente accaduto, oltre ad aver ribadito che Amy Dorris ha condiviso le sue accuse probabilmente per motivi politici, essendo imminenti le elezioni americane.