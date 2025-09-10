Don Matteo, il figlio di Raoul Bova debutta nella fiction: ecco quale sarà il suo ruolo

La nuova stagione televisiva è ormai alle porte e molte fiction stanno scaldando i motori in vista del ritorno sugli schermi nei prossimi mesi. Tra i titoli più attesi c'è senza dubbio Don Matteo, una delle serie più longeve e amate dal pubblico italiano, che da qualche anno vede Raoul Bova nei panni del protagonista, dopo il passaggio di testimone da Terence Hill.

Raoul Bova tra successi e difficoltà personali

Se dal punto di vista professionale l'attore romano vive una fase intensa e ricca di impegni, sul piano personale ha dovuto recentemente affrontare momenti complicati. Nei giorni scorsi, infatti, Bova è finito al centro delle cronache non per il suo lavoro, ma per vicende legate alla sua sfera privata. Fabrizio Corona, attraverso il suo podcast Falsissimo, ha diffuso alcuni audio intimi che riguarderebbero una relazione breve tra l'attore e Martina Ceretti, modella di 23 anni.

Le prime parole di Raoul dopo lo scandalo degli audio

Non solo: Bova, prima della pubblicazione di queste conversazioni, sarebbe stato anche vittima di un tentativo di ricatto da parte di ignoti. Intervistato da TV Sorrisi e Canzoni, l'attore ha raccontato come sta vivendo questa situazione difficile: "Ora sto bene. Sto cercando di affrontare la situazione come sono abituato a fare, con la consapevolezza che nella vita tutto può accadere e a testa alta, come mi ha insegnato mio padre. Non è stato bello vedere la propria vita privata sbattuta sui social, soprattutto perché non ha causato dolore soltanto a me, e questo lo trovo imperdonabile".

Francesco Bova

Sul set di Don Matteo arriva il figlio Francesco

Archiviata questa parentesi amara, Bova guarda avanti e si concentra sui suoi nuovi progetti professionali. In attesa del debutto su Canale 5 della terza stagione di Buongiorno, Mamma!, l'attore è impegnato nelle riprese di Don Matteo. Quest'anno, come rivelato dal settimanale CHI, sul set con lui ci sarà anche suo figlio Francesco, 24 anni.

Il secondogenito di Raoul Bova, nato dal matrimonio con Chiara Giordano, dovrebbe interpretare un infermiere in un ruolo secondario, ma per entrambi sarà un'occasione speciale da condividere. Prima di tornare in prima serata con i suoi personaggi, Raoul sarà ospite a Verissimo, nello studio di Silvia Toffanin, dove racconterà non solo i suoi progetti artistici ma anche gli avvenimenti legati agli audio privati condivisi pubblicamente.