La reazione di Don Cheadle alla scoperta che Robert Downey Jr. sarà il Dottor Destino: "Ma che ca**o?"

Un altro attore del MCU ha rivelato la sua reazione iniziale alla notizia che Robert Downey Jr. farà il suo ritorno nel Marvel Cinematic Universe nei panni di un personaggio completamente diverso, ed è la stessa reazione che siamo sicuri molti di voi hanno avuto alla grande rivelazione del Comic-Con di San Diego!

A Don Cheadle - che ha lavorato a stretto contatto con Downey Jr. nel ruolo del colonnello James "Rhodey" Rhodes (War Machine) nei film degli Avengers e di Iron Man - è stato chiesto se l'annuncio al SDCC lo avesse colto di sorpresa. L'attore ha confermato che il suo co-protagonista e amico lo aveva tenuto all'oscuro di tutto insieme agli altri della squadra.

Avengers: Doomsday, Robert Downey Jr. rompe il silenzio sul suo ritorno nel MCU come Dottor Destino

La divertente reazione di Don Cheadle

"Mi sono detto: 'Ma che cazzo?'" ha detto l'attore di Secret Invasion a Collider, prima di aggiungere che non poteva rivelare altri dettagli perché "Tutto è in una fase iniziale in questo momento. Stanno riscrivendo, stanno rielaborando, e quindi onestamente non posso nemmeno accennare a nulla".

Captain America: Civil War: Robert Downey Jr e Don Cheadle nel trailer 2 del film

A Cheadle è stato anche chiesto se si unirà a RDJ per Avengers: Doomsday e Secret Wars, ma l'attore è diventato abile nell'evitare questo tipo di domande. "Non sono sicuro di cosa stia parlando. Ho sentito parlare dei fratelli Russo. Ce ne sono due? Sai che non posso parlare di queste cose", ha scherzato Cheadle.

Siamo sicuri che Rhodey tornerà insieme al resto degli Eroi più potenti della Terra - e questa volta sarà il vero Rhodey dopo che l'impostore Skrull è stato scoperto verso la fine di Secret Invasion. Cheadle dovrebbe riprendere il ruolo anche per la serie Armor Wars Disney+, anche se in una recente intervista ha fatto finta di non sapere niente su questo progetto.

Avengers: Doomsday arriverà nelle sale l'1 maggio 2026, seguito da Avengers: Secret Wars il 7 maggio 2027. Entrambi i film saranno diretti dai fratelli Russo, che fanno il loro ritorno nel MCU dopo aver diretto Captain America: The Winter Soldier, Captain America: Civil War, Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame.