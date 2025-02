Marvel: Armor Wars con Don Cheadle non sarà più realizzato? Nuovi aggiornamenti sul progetto

In seguito a una recente indiscrezione secondo cui il film di Marvel Armor Wars sarebbe "praticamente morto" come progetto, Nate Moore ha ora confermato che il lungometraggio non è più una priorità per lo studio.

I Marvel Studios avevano annunciato che Armor Wars era in fase di sviluppo come lungometraggio nel 2022, ma da allora gli aggiornamenti ufficiali sono stati praticamente inesistenti.

A quanto pare lo studio non ha ancora preso una decisione definitiva sul film, in un senso o nell'altro, e potrebbe ancora scegliere di non andare avanti. Solo recentemente, lo scooper Daniel Richtman ha riferito che il progetto è in fase di "rielaborazione" dopo la risposta negativa alla serie Secret Invasion di Disney+, e che "ci si aspetta che si concentri su cose completamente diverse da quelle originariamente previste".

Le novità sul progetto di Armor Wars

Dopo il rumor della settimana scorsa che il film potrebbe essere stato cancellato del tutto, ora il produttore di Brave New World Nate Moore ha ora confermato che il progetto non è più una priorità per lo studio.

Captain America: Civil War - Il character poster dedicato all'attore Don Cheadle

"Sapete, non è il mio progetto, ad essere onesti. Ma so che, mentre i Marvel Studios continuano ad attraversare questa fase, vogliamo assicurarci che qualsiasi cosa stiamo realizzando sia fantastica. Quindi questo significa che abbiamo dovuto rallentare alcune cose che erano in primo piano. Questo non significa che non lo faremo mai, ma significa che dobbiamo essere un po' più ponderati in modo che ogni volta il pubblico abbia la garanzia della qualità", ha detto a Collider.

Sullo stato del progetto tempo fa Don Cheadle aveva dichiarato: "Non lo so, non sono sicuro di dove sia qualcosa in questo momento. Penso che le cose stiano attraversando un sacco di cambiamenti, e vedremo cosa succederà, vedremo di cosa si tratta".