Domino: il trailer del thriller diretto da Brian De Palma

Domino è il nuovo film diretto da Brian De Palma di cui è stato condiviso il primo trailer grazie a Saban Films. Il progetto, in arrivo nei cinema americani e sul circuito on demand a partire dal 31 maggio, ha come protagonista un poliziotto, Christian, che si ritrova impegnato in un caso complicato e alle prese con un agente della CIA dal comportamento sospetto. Christian, in collaborazione con una collega americana, andrà alla ricerca del colpevole che non è stato arrestato, senza però sapere che collabora proprio con la CIA ed è sulle tracce di una cellula dell'ISIS responsabile degli attentati.

Il trailer mostra l'agente all'inizio delle sue indagini che lo portano, con un collega, a fermare un sospettato che riesce a fuggire. L'uomo sembra però avere delle conoscenze in grado di assicurargli protezione e la situazione si rivela più complicata di quanto si potesse pensare all'inizio.

Il video è visualizzabile su DailyMotion.

Nel cast del lungometraggio ci sono Nikolaj Coster-Waldau e Carice van Houten già colleghi nella serie Il Trono di Spade, Guy Pearce, Nicolas Bro, Thomas W. Gabrielsson e Jon Lange.

La sceneggiatura è stata scritta da Petter Skavlan e le musiche originali sono state composte da Pino Donaggio.

Le riprese si sono svolte principalmente a Malaga e Almeria, dove il cast e la troupe sono stati impegnati all'aeroporto e in altre location scelte per dare spazio ad alcune spettacolari sequenze d'azione.

