Dominic Fike di Euphoria fischiato per una frase su Amber Heard

Dominic Fike, una delle star di Euphoria, è stato fischiato sul palco dopo aver fatto una serie di commenti controversi su Amber Heard che, come tutti sappiamo, in questo momento è coinvolta nel famigerato processo per diffamazione con l'ex marito Johnny Depp.

Fike, 26 anni, si stava esibendo sul palco della Northwestern University la scorsa settimana quando ha scioccato i fan interrompendo lo spettacolo per esprimere i suoi pensieri sulla Heard. In un video che è diventato virale, l'attore può essere visto mentre cammina sul palco e dice: "Voglio essere chiaro con voi, sto per dire quello che penso. Penso che Amber Heard sia sexy."

Durante il suo breve sfogo, la folla allo show di Evanston, Illinois, sembrava confusa, ma Fike non si è fermato e ha perfino confessato di aver immaginato che la star di "Aquaman" abusasse di lui: "So che non è un'opinione popolare e non è al centro delle conversazioni in questo momento, ma ho avuto queste visioni di lei che mi picchiava. Penso che sia molto sexy".

Dominic Fike non ha mai chiarito il motivo per cui ha espresso i suoi pensieri su Amber Heard e, apparentemente, è stata una cosa del tutto estemporanea. Inutile dire che gli spettatori presenti al concerto lo abbiano fischiato ripetutamente, ancor prima che la star di Euphoria venisse criticata sui social media.