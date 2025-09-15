Domenica In, spoiler su RaiPlay: ecco chi affiancherà Mara Venier nella nuova edizione

Un errore di RaiPlay ha acceso i riflettori su una delle notizie più attese di questa stagione televisiva: i nomi dei personaggi che affiancheranno Mara Venier nella nuova edizione di Domenica In. Lo storico contenitore festivo di Rai 1, che quest'anno festeggia i cinquant'anni di messa in onda, avrebbe dovuto presentare le sue novità durante la conferenza stampa ufficiale.

L'errore di RaiPlay che ha anticipato i nomi

Ma una svista ha anticipato tutto sulla pagina della piattaforma streaming dedicata al programma, rivelando in anticipo gli ospiti fissi che accompagneranno la padrona di casa: Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio. Nelle scorse settimane si era discusso molto sulla possibilità che Gabriele Corsi fosse parte del cast del programma.

Tuttavia, nonostante un comunicato del conduttore in cui si parlava di "impegni lavorativi già presi", l'uscita di scena è stata interpretata come un rifiuto da parte della stessa Venier, poco convinta dell'accoppiata. A confermare le tensioni ci sarebbe anche il gesto di Corsi, che ha smesso di seguire la conduttrice su Instagram. Il nuovo trio scelto da Mara Venier porta con sé stili e competenze differenti, per arricchire la formula del programma.

Enzo Miccio

La formula della nuova edizione: informazione, intrattenimento e glamour

Tommaso Cerno, giornalista, ex parlamentare del Partito Democratico e oggi direttore de Il Tempo, curerà l'approfondimento settimanale sui temi di attualità. Al suo fianco approderà Teo Mammucari, volto amatissimo della tv, pronto a portare leggerezza e ironia in uno spazio ancora da definire nei dettagli. Infine, il tocco glamour e mondano sarà affidato a Enzo Miccio, celebre wedding planner ed esperto di moda e gossip, già molto seguito dal pubblico televisivo.

La sfida agli altri programmi domenicali: Amici e Verissimo

La Rai sembra puntare così a un mix tra informazione, intrattenimento e costume, con l'obiettivo di rafforzare ulteriormente il marchio di Domenica In e dare battaglia alla concorrenza di Amici di Maria De Filippi, che esordirà il 28 settembre. Una sfida non facile, ma Mara Venier, forte della sua esperienza e del suo carisma, si prepara a guidare un'edizione che già destinata a far discutere.