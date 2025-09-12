Amici 25 cambia programma: ecco quando partirà la nuova edizione

Manca sempre meno alla partenza di Amici 25, il talent show più amato della TV italiana condotto da Maria De Filippi. Tutto sembrava ormai pronto per il debutto della nuova edizione su Canale 5, che inizialmente era atteso con grande trepidazione dal pubblico già a settembre. Tuttavia, in queste ore è arrivata la notizia di un cambiamento di programma che ha spiazzato i fan: la data di inizio è slittata ancora una volta.

La nuova data di registrazione e messa in onda

Nei giorni scorsi si era parlato di un anticipo, con la trasmissione che sarebbe dovuta partire il 21 settembre. Adesso però, secondo quanto riportato dalla pagina X Amici News, la prima registrazione si terrà giovedì 25 settembre. Questo significa che l'appuntamento con la prima puntata del talent show è fissato ufficialmente per domenica 28 settembre.

Un piccolo slittamento che permetterà alla produzione di definire al meglio i dettagli della nuova edizione, aumentando così la curiosità attorno a uno dei programmi di punta della rete. Confermatissimo invece l'orario d'inizio del programma che partirà come di consueto alle 14:00. Da sottolineare che il posticipo di una settimana permetterà al suo competitor, Domenica in, di cominciare la nuova stagione senza concorrenza.

Alessandra Celentano

Docenti e novità della nuova edizione

Se le date hanno subito qualche variazione, il corpo docente sembra ormai confermato. Per il canto rivedremo Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli, mentre per il ballo saranno presenti Alessandra Celentano ed Emanuel Lo. La grande novità dovrebbe essere rappresentata dal ritorno di Veronica Peparini, che dopo alcuni anni di assenza riprende il suo ruolo all'interno della scuola, andando a sostituire Deborah Lettieri, che lascia la scuola dopo solo un anno di docenza.

Ex alunni pronti a rientrare?

Il capitolo allievi verrà definito nella prima puntata del programma, ma le indiscrezioni parlano chiaro: potrebbero rientrare due ex alunni della scorsa edizione, Alessio Di Ponzio e Dandy Cipriani. Entrambi avevano dovuto interrompere prematuramente il percorso a causa di infortuni, ricevendo però la promessa di poter tornare. Non sarebbe la prima volta che accade: basti pensare ad Andreas Muller e Mattia Zenzola, che dopo una pausa forzata sono riusciti addirittura a conquistare la vittoria.