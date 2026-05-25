Teo Mammucari sparisce da Domenica In, Mara Venier fa finta di nulla

Colpo di scena durante la penultima puntata di Domenica In. Gli spettatori di Rai 1 hanno subito notato l'assenza di Teo Mammucari nel segmento dedicato al suo gioco telefonico La cassaforte di Teo. Al suo posto è intervenuta direttamente Mara Venier, che ha portato avanti il gioco senza spiegare cosa fosse accaduto. Un silenzio che ha immediatamente acceso dubbi sia a casa che sui social.

Teo Mammucari assente a Domenica In: nessuna spiegazione in diretta

Secondo la scaletta ormai abituale del programma, dopo l'angolo curato da Enzo Miccio la linea sarebbe dovuta passare proprio a Teo Mammucari e al suo gioco telefonico. Invece, a sorpresa, è stata la stessa Mara Venier a condurre il segmento, senza però fornire alcuna spiegazione sull'assenza del collega. Un dettaglio che ha immediatamente acceso la curiosità del pubblico. A rendere ancora più misteriosa la situazione è stata la grafica rimasta invariata rispetto alle settimane precedenti: sullo sfondo campeggiava infatti il titolo La cassaforte di Teo, nonostante il conduttore non fosse presente in studio.

Il finale alimenta i dubbi degli spettatori

Anche durante i saluti finali non è arrivato alcun chiarimento. Al fianco di Mara Venier, nei titoli di coda, erano presenti soltanto Tommaso Cerno ed Enzo Miccio. Nessun riferimento a Mammucari, nessun messaggio o spiegazione ufficiale. Un silenzio che ha alimentato ulteriormente i dubbi degli spettatori e le indiscrezioni già circolate negli ultimi mesi sul clima dietro le quinte del programma.

Mara Venier e Teo Mammucari

Mara Venier e Teo Mammucari, i rapporti tesi durante la stagione

Nel corso di questa edizione di Domenica In non sono mancati momenti di tensione tra Mara Venier e Teo Mammucari Uno degli episodi più discussi risale allo scorso marzo, quando la conduttrice stava salutando Marco, storico cameraman del programma in pensione. In quell'occasione Mammucari era entrato in studio mostrando un cartello con la scritta: "Grazie a tutti, ci vediamo domenica prossima".

Un gesto che Mara Venier non aveva gradito. La conduttrice aveva strappato il cartello, rimproverando duramente il collega con una frase diventata virale sui social: "Sei un pirla, non capisci i momenti".

Domenica In verso la rivoluzione? La Rai riflette sul futuro del format

Dopo la puntata del 31 maggio, Domenica In chiuderà ufficialmente la stagione per tornare in onda il prossimo anno. Secondo le indiscrezioni, la Rai sarebbe intenzionata a confermare Mara Venier alla guida del contenitore domenicale. Tuttavia, il format potrebbe subire importanti modifiche.

Gli innesti di Tommaso Cerno, Enzo Miccio e Teo Mammucari non sembrano infatti aver convinto il pubblico, che non ha percepito un reale cambiamento nella trasmissione. Per molti telespettatori, Domenica In avrebbe bisogno di una vera rivoluzione editoriale. E c'è chi ritiene che il cambiamento potrebbe partire proprio dalla conduzione storica di Mara Venier.